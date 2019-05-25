الكونغو – أعلنت موسكو عن إرسال فريق من العسكريين الروس إلى الكونغو، بموجب اتفاق بين روسيا والبلد المذكور تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو-نغيسو إلى موسكو مؤخرا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي في أعقاب لقاء القمة في موسكو، يقضي بإرسال مستشارين عسكريين روس إلى الكونغو للإشراف على صيانة المعدات العسكرية التي صدّرتها موسكو لهذا البلد في العقود الماضية، والوقوف على حالتها الفنية.

وأشار بيسكوف إلى أن الكثيرا من هذه الأسلحة لا تزال صالحة للاستخدام في حال صيانتها على النحو المطلوب.

من جانبه أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن جيش الكونغو يملك الكثير من الأسلحة سوفيتية الصنع، بما فيها آليات مدرعة ومدافع ومروحيات وغيرها، وسيعمل المستشارون الروس على صيانتها وترميمها وتحديثها.

المصدر: وكالات