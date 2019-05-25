فرنسا – هبط فريق كان رسميا، إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، عقب خسارته أمام ضيفه بوردو 0-1 اليوم الجمعة في المرحلة الـ38 “الأخيرة” من المسابقة.

أحرز هدف بوردو الوحيد يونوس سانخاري في (د.19).

وتوقف رصيد كان عند 33 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، ليهبط رسميا، فيما رفع بوردو رصيده إلى 41 نقطة لينهي الموسم في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، جدد ديجون آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى بفوزه على ضيفه تولوز 2-1.

وشهدت هذه الجولة، فوز ريمس على باريس سان جيرمان 3-1، وستراسبورغ على نانت 1-0، ورين على ليل 3-1، ونيس على موناكو 2-0، ومارسيليا على مونبيلييه 1-0 وليون على نيم أولمبيك 3-2، وأميان على جانجون 2-1 بينما تعادل آنجيه مع سانت إتيان 1-1.

المصدر: وكالات