ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نشوب حريق بمصحّة النفط بطرابلس التابعة للمؤسسة، مؤكدةً أنه لم يتم الابلاغ عن أي إصابات إلى الآن.

الوطنية للنفط لفتت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أنها تقوم هي والشركات التابعة لها وإدارة المصحّة بتنفيذ اجراءات الطوارئ لضمان سلامة المرضى والموظفين.

وبدوره اجرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنيه للنفط مصطفى صنع الله زيارة إلى مصحة النفط بطرابلس لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى وعقد اجتماع طارئ، مؤكداً أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق.