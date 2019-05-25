لبنان – يبحث المستشار الديبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي، أوريليان لوشوفالييه، مع المسؤولين اللبنانيين، اليوم تطبيق بنود مؤتمر “سيدر”، وإقرار موازنة العام 2019.

والتقى لوشوفالييه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وناقش معه للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الموفد الفرنسي أيضا، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية، وتطبيق بنود مؤتمر “سيدر”، وإقرار الموازنة العامة.

كذلك، عرض الجانبان لآخر تطورات ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، بين لبنان وإسرائيل، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد لوشوفالييه “اجتماعا مثمرا” مع وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، حيث تم البحث في مجمل مشاريع الوزارة، لا سيما المتعلقة بالنفط والمياه والكهرباء. وأعرب لوشوفالييه عن ارتياحه للمصادقة على خطة الكهرباء.

يشار إلى أن مؤتمر “سيدر”، الذي عقد في 6 أبريل عام 2018 في باريس، وشارك فيه أكثر من 50 دولة ومنظمة، بلغت القروض الإجمالية فيه نحو 12 مليار دولار، بينها 9 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى هبات مالية تصل قيمتها إلى نحو 860 مليون دولار.

في المقابل، قدم لبنان برنامجا إصلاحيا، كشرط أساسي للحصول على القروض، ومن أبرز بنوده، إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5% خلال 5 سنوات، والتعهد بإصلاح القطاع العام، ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدمات.

من جهة أخرى، لا تزال الحكومة اللبنانية تناقش مشروع الموازنة التقشفية للعام 2019، وسط احتجاجات واسعة من غالبية فئات المجتمع اللبناني المتضرر من اقتطاعات الموازنة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية