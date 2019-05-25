منع صحفية من حضور مهرجان “كان” لأغرب سبب على الإطلاق!

منع صحفية من حضور مهرجان “كان” لأغرب سبب على الإطلاق!

فرنسا – أوقف أحد حراس فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الصحفية كلوديا إلير ومنعها من الدخول لمشاهدة أحد عروض المهرجان بسبب ارتدائها حذاء غير مناسب.

وذكرت رئيسة تحرير مجلة “فاريتي” الأمريكية الأسبوعية، كلوديا إلير، أنها لم ترغب بالذهاب لحضور فعاليات المهرجان أصلا، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء حذاء غير مريح “حذاء بكعب”.

وقالت إلير: “أوقفني حراس حمقى أمام السجادة الحمراء في “كان”، ومنعوني من دخول العرض لأنني ارتدي حذاء من دون كعب. لقد أخفتهم عندما قلت لهم بأنني سأنشر الفيديو على موقع “فاريتي”، فأدخلوني”.

وقارن الصحفيون هذه الحادثة بأخرى قريبة حصلت مع الممثلة كريستين ستيوارت، التي خلعت حذاءها في مهرجان “كان” العام الماضي ومشت حافية القدمين على السجادة الحمراء احتجاجا على الزي الرسمي للمهرجان، الذي يفرض على النساء ارتداء أحذية ذات كعب عال.

المصدر : RT