الهند – أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تهنئته بفوز حزب “بهاراتيا جاناتا ” في الانتخابات الهندية، وقال إنه في انتظار لقاء قريب معه.

وكتب مودي على “تويتر”: “أشكركم يا صديقي العزيز على تمنياتكم الطيبة… جهودكم المبذولة للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية المميزة ونقلها إلى مستوى جديد لا تقدر بثمن. بانتظار لقائكم عما قريب”.

وكان الرئيس بوتين قد بعث ببرقية لمودي يوم أمس، هنأه فيها بالفوز الساحق لحزبه “بهاراتيا جاناتا” في الانتخابات البرلمانية، وأعرب بوتين في البرقية عن ثقته في مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند.

وحصل “التحالف الديمقراطي الوطني” الذي يقوده “بهاراتيا” بزعامة مودي على 340 مقعدا من أصل 543، وذلك في ظل 272 مقعدا مطلوبة لحشد الأغلبية في البرلمان.

المصدر: نوفوستي