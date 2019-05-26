وبحسب تقارير صحفية، فإن الدعوة جاءت بعدما خسر الفريق الكاتالوني، بهدفين مقابل واحد، فيما تلقى، مؤخرا، هزيمة “مُذلة” أمام ليفربول الإنجليزي برباعية في دوري أبطال أوروبا.

ومن بين القضايا الملحة في النادي، الأصوات المطالبة برحيل المدرب، إرنيستو فالفيردي، على الرغم من حظوته بدعم رئيس مجلس الإدارة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ميسي إنه يعتقد أن المدرب قام بعمل هائل منذ مجيئه إلى الفريق، وأضاف أنه يدعمه لمواصلة مهمته.

لكن الأمور ستحسم على الأرجح وسط مجلس الإدارة، ومن سوء حظ المدرب أن ما قام به بشكل متألق حتى أبريل الماضي، أمام الغريم المدريدي المتعثر، انهار، مؤخرا، بشكل مدو، بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب كأس الملك.