ليبيا – قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن الإعلام القطري يروج لخطاب التقسيم وخطاب الكراهية بين أبناء الشعب الليبي منذ عام 2011 ، واصفاً إعلام الدوحة بالخادم لأعداء الأمة العربية والداعم لمشروع تفتيت الدول العربية.

الأحمر لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إلى أن نجاح مصر في القضاء على مشروع قطر والإخوان كشف المخططات الخبيثة لهم والقضاء عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المشروع التركي الخبيث لن ينجح في الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية في ظل رؤية الجيش الليبي للقضاء على مخططات الإخوان والأتراك بتقسيم ليبيا ونهب ثرواتها.