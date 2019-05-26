العراق – أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية، إلى اكثر من مئة وواحد وتسعين مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة مئة وستة وتسعين مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف الف ومئة وتسعين ديناراً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة اربعة وثلاثين مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي واحدة. وأضاف المركزي ان إجمالي البيع الكلي بلغ مئتين وثمانية عشر مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها ما يزيد على مئة وتسعة وثمانين مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع مليونا وخمسة وستين الف دولار.

وكالات