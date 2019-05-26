مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “لا سبيل أمامنا في قارتنا الإفريقية، سوى وحدتنا في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، تكفل العيش الكريم لكل شعوبنا وتنشر التسامح في العالم”.

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة “يوم إفريقيا”: “في مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، بوضع لبنة المنظمة قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة من خلال خطتنا الطموحة للتنمية”.

وأكد أنه من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم في ربط الاندماج الإفريقي.

واعتبر السيسى في كلمته أن الجهود المشتركة تزداد يوما بعد يوم لإيجاد حلول لمشكلات ونزاعات عانت منها القارة الإفريقية لعقود، مطالبا بأن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة البيئة الإفريقية.

وحتفلت دول القارة السمراء امس السبت بـ”يوم إفريقيا” وهو احتفال سنوي بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية المعروفة الآن باسم الاتحاد الإفريقي الذي تتولى مصر رئاسته حاليا.

المصدر: وكالات