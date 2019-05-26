عمان – تعتبر الفواكه مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن والألياف، لذلك تحث التوصيات على تناول الأطفال والمراهقين والشباب أكثر من حصتين من الفاكهة يومياً، بينما تكفي حصتان لمن تجاوز 19 عاماً.

لكن مع اشتداد حرارة الصيف، وخاصة خلال أيام الصيام، عليك التأكد من تناول ما لا يقل عن حصتين من الفاكهة في اليوم لتضمن ترطيب الجسم.

ويُنصح خبراء التغذية دائماً باختيار الفواكه الغنية بالماء، وخاصة مع وجبة العشاء أو السحور، كما أن المعادن التي توفرها الفواكه تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، ما يعزّز الحماية من الجفاف الذي قد يؤدي إلى عواقب صحية سيئة.

وتعادل الحبة الصغيرة والمتوسطة من التفاح حصة من الفاكهة، بينما يعادل كوب من التوت أو 8 حبات من الفراولة (الفريز) حصة أخرى.

وتتكون حصة العنب من 32 حبة، بينما يشكل كوب من مكعبات الأناناس أو الشمّام أو البطيخ حصة أخرى.

ويعتبر العنب والبطيخ والشمّام والمانجو والدرّاق من أفضل فواكه الصيف بسبب كمية الماء التي يزود الجسم بها.

من ناحية أخرى، تسبب الحلويات زيادة الإحساس بالعطش، ويتسبب شرب الكافيين في زيادة إدرار البول وبالتالي جفاف الجسم سريعاً.

الأناضول