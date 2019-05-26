ليبيا – كشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء ركن عبد السلام الحاسي عن خلافات بين المليشيات المسلحة على توزيع الآليات والمعدات الواردة من تركيا ، مؤكداً نشوب صراعات بين المسلحين على الآليات والمدرعات وتناحر فيما بينها.

اللواء الحاسي قال في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إن الطيران الحربي إستهدف مقر معسكر النقلية الذي يتمركز فيه قادة ميليشيات مسلحة ، نافياً ما تداولته وسائل إعلام بشأن إستهداف القوات المسلحة لفندق ريكسوس.

وأشار آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية إلى أن المدفعية الثقيلة للميليشيات المسلحة إستهدفت فندق ريكسوس لتشويه الحقائق وترويج الأكاذيب ضد الجيش.