ليبيا – اعتبر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن قصف فندق الريكسوس مجرد تمثيلية نفذتها الميليشيات المسلحة التي اعتادت على القيام بأعمال ومحاولات مماثلة لإيهام الرأي العام والمجتمع الدولي بأن الجيش الوطني قام بهذا العمل.

بلحيق لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية أمس السبت إلى أن قيادة الجيش الوطني نفت أن تكون استهدفت أي مقار أو مؤسسات مدنية ، منوّهاً إلى أن الضربات الجوية التي ينفذها الجيش دقيقة وذلك بشهادة وزراء السراج وأمراء الميليشيات أنفسهم،حسب تعبيره.

وأضاف أن المقر الرسمي لمجلس النواب يوجد بمدينة طبرق وأي جلسات تتم بدون دعوة من رئاسة المجلس وخارج مقره الرسمي باطلة وغير دستورية ولا قانونية.

الناطق الرسمي باسم البرلمان ختم حديثه بالقول :”اجتماعات طرابلس يعقدها نحو 25 نائبا، أغلبهم من المقاطعين للمجلس منذ حرب فجر ليبيا، التي قام بها الإخوان المسلمون في إطار انقلابهم على نتائج انتخابات مجلس النواب، وهؤلاء النواب لم يؤدوا اليمين القانونية، وكل ما يقومون به باطل وغير قانوني ولا دستوري ولا قيمة له”.