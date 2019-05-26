أبوظبي – أظهر تقرير متخصص، الأحد، تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية (بنك استثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية إلى 17 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/ آذار الماضي.

وكانت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال سجلت 17.9 مليار دولار بالربع الأول 2018.

وذكر التقرير أن البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، شهدت تراجعا بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2019.

في حين شهدت بورصة البحرين أعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي، بنسبة 20.8 بالمئة، بإجمالي أرباح 485.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الشركات السعودية وتشكل حوالي 36.9 بالمئة من إجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، جاء بالمرتبة الثانية من حيث التراجع بالأرباح بنسبة 9.2 بالمئة بالربع الأول إلى 6.3 مليارات دولار.

كما انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة بنسبة 2.6 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.

فيما انخفض إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.7 بالمئة إلى 421.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

في المقابل، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الأول إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018.

وأفاد التقرير أن أرباح شركات سوق دبي المالي سجلت ارتفاعا متواضعا بنسبة 1.4 بالمئة بالربع الأول، وبلغت 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

الآناضول