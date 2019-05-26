موسكو – افتتح دينامو موسكو ملعبه الجديد، بتعادل إيجابي 3-3 مع ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف أصحاب الأرض البرتغالي ميغيل كاردوزو في الدقيقة الثانية، وكيريل بانتشينكو في الدقيقتين 29 و60، فيما سجل ثلاثية الضيوف كل من مهاجم دينامو يفغيني ماركوف بالخطأ في مرماه، ورضوان ميرزوف من ركلة جزاء، وإيغور غورباتينكو في الدقائق 16 و52 و84 على الترتيب.

وبهذا التعادل، رفع دينامو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ12، ورفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسيشارك أرسنال في التصفيات التأهيلية الثانية للدوري الأوروبي.

وفي باقي مباريات الجولة الأخيرة:

– تغلب زينيت “بطل الدوري” على ضيفه ينيسي 4-1

– اكتسح تسيسكا موسكو ضيفه كريليا سافيتوف بسداسية نظيفة

– فاز كراسنودار على روبين بهدف دون رد

– تغلب لوكوموتيف على أوفا بهدف نظيف

– فاز أورينبورغ على سبارتاك 2-0

– أنجي يخسر أمام أورال 0-2

– أخمات يفوز على روستوف 1-0

وتأهل إلى دور أبطال أوروبا مباشرة كل من البطل زينيت والوصيف لوكوموتيف، فيما تأهل كراسنودار الثالث، للتصفيات التأهيلية الثالثة من البطولة القارية.

وتأهل تسيسكا الرابع مباشرة بطولة الدوري الأوروبي، فيما سيلعب سبارتاك الخامس، تصفيات التأهل الثالثة للدوري الأوروبي.

المصدر: rsport.ria.ru