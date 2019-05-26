ألمانيا – قدم أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني نصيحة لقلب دفاع الفريق البافاري جيروم بواتينغ بالبحث عن ناد جديد.

ولم يشارك بواتينغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3-0 في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين السبت، حيث توجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وقال هونيس لشبكة “بي أر” البافارية الأحد:” نصحته بأن يترك النادي، أعتقد أنه في حاجة إلى تحد جديد، يبدو أنه ليس في مكانه، كصديق، قدمت له النصيحة بالبحث عن ناد جديد”.

وينتهي عقد بواتينغ في يونيو 2021 وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو إنتر ميلان الإيطالي، علما بأنه كان قريبا جدا من الانتقال إلى الفريق الباريسي الموسم الماضي، قبل أن تتعثر المفاوضات.

وفقد بواتينغ البالغ 30 عاما مركزه الأساسي لصالح نيكولاس زوليه في بايرن كما، استبعد عن صفوف المنتخب الألماني إلى جانب زميله في الفريق البافاري ماتس هوملز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.

المصدر: أ ف ب