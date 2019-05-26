فرنسا – حقق السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا عودة ناجحة في أول مشاركة له منذ أربع سنوات، وتأهل الأحد إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وفي أول مباراة يخوضها على ملاعب رولان غاروس الترابية منذ العام 2015، تفوق فيدرر على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و6-4 و6-4.

وقبل المشاركة الحالية، خاض فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، مباراته الأخيرة على رمال رولان غاروس في ربع النهائي عام 2015، وخسر أمام مواطنه ستانيسلاس فافرينكا (4-6 و3-6 و6-7 /4-7/) الذي توج باللقب في نهاية المنافسات.

وصرح فيدرر (37 عاما) الذي حقق الفوز الـ60 تواليا في الدور الأول لبطولات الغراند سلام في ساعة و41 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، “لقد افتقدتها فعلا (ملاعب باريس)، وأشكركم على الاستقبال”.

وأكد السويسري أنه كان متوترا في عودته إلى البطولة التي توج بلقبها عام 2009، موضحا “كان قلبي ينبض بجنون”، معلقا على الحلة الجديدة للملعب الرئيسي بالقول “إنه رائع وأهنئ جميع المشاركين (في تطويره). آمل بأن أستطيع أن ألعب هنا مباراتي الثانية. أعرف أني أستطيع اللعب جيدا على الملاعب الترابية، وأنا سعيد بالفوز بثلاث مجموعات متتالية”.

المصدر: أ ف ب