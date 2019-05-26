فرنسا – فاز فيلم “باراسايت” (الطفيل) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ 72، امس السبت.

كما حصل فيلم “صورة الفتاة على النار” من إخراج الفرنسية سيلين سكيما، على جائزة أفضل سيناريو.

في المقابل، حصل فيلما “البؤساء” للسيناريست والممثل والمخرج الفرنسي لادج لي، و”بوكارو” للمخرجين البرازيلين كليبير ميندونزا فيلو وجوليانو دورنيليس؛ على جائزة لجنة التحكيم.

وذهبت الجائزة الكبرى لفيلم “أتلانتيك” للمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، وجائزة أفضل إخراج للمخرجين الفرنسيين الأخوين جان بيار داردين ولوك داردين عن فيلمهما “أحمد الصغير”.

وحصلت الممثلة البريطانية إميلي بيتشام على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ليتل جو”، والممثل الأسباني أنطونيو بانديراس، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “دواور إي غلوريا”.

وفاز المخرج سيزار دياز من غواتيمالا على جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلم “أمهاتنا”.

ويعد مهرجان “كان”، أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946، ويقام في مايو/أيار من كل عام، بمدينة “كان” جنوبي فرنسا.

الأناضول