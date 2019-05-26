العراق – كشف وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الأحد، عن هدف زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى العراق، مؤكداً وقوف بلاده مع طهران ضد العقوبات الأمريكية عليها.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، في بغداد، تابعته الأناضول، أن “زيارة ظريف تهدف لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تخص قضايا مهمة وهي حفر شط العرب وبناء المدن الصناعية والربط الحديدي وموضوع سمات الدخول التجار بين البلدين”.

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن ملف العلاقات بين البلدين محور مهم أيضا في هذه الزيارة، مؤكداً “وقوف العراق مع إيران بأي شكل من الاشكال ونحن ضد العقوبات الأمريكية على إيران”.

وتابع، “نعتقد أن العقوبات الاقتصادية على إيران ليست مفيدة.”

وأوضح الحكيم، ان “الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف”.

وبين، ان “العراق سيحضر القمتين العربية والإسلامية”.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، “أجرينا مباحثات جيدة جداً بشأن الظروف التي تعيشها المنطقة”.

وأعلن ظريف، “بدأنا العمل بربط سكك حديدية بين العراق وإيران”.

وأضاف، “القرارات السابقة التي تم اقرارها بين العراق وايران اليوم هي في حيز التنفيذ”.

وبين ظريف، “اننا بدأنا العمل على كري شط العرب وبقية الأمور التجارية والاقتصادية الاخرى والسكك الحديد ايضاً”.

الأناضول