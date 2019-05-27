ووضع أنور الغازي وجون ماكين أستون فيلا في المقدمة بنتيجة 2-صفر قبل أن يسجل ديربي هدفا في الدقيقة 81 لكن فريق المدرب دينسميث تماسك ليحقق الفوز والصعود.

ويعد نهائي جولة التأهل إلى البريميرليغ أغلى مباراة منفردة في عالم كرة القدم حيث سيحصل أستون فيلا على 170 مليون جنيه أسترليني (215.51 مليون دولار) في شكل إيرادات عقب الصعود.

وضمن نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل عقب إنهائهما في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.

وافتتح غازي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس على الطائر إثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من أحمد المحمدي.

وضاعف ماكين الغلة في الدقيقة 59 بعد أن سدد الغازي كرة غيرت مسارها لترتفع داخل منطقة الجزاء.

ورغم تقدم كيلي روس حارس ديربي عن مرماه، فإنه لم يتمكن من التقاط الكرة في ظل التحام مع ماكين الذي أسكن الكرة الشباك.

وعاد ديربي، الذي يدربه فرانك لامبارد القائد السابق لتشيلسي ومنتخب إنجلترا، إلى أجواء المباراة عندما أطلق البديل جاك ماريوت تسديدة حولها واجهورن نحو الشباك قبل أن يمارس ديربي كاونتي الضغط في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من التسجيل ثانية.