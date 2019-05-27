لبنان – لأن وجبة السحور تكون في وقت متأخر، فإن الكثير من الناس يتناولونها ثم يذهبون مباشرة إلى النوم، ولكن لا تنسي أن الجسم لن يعرف أن هذا سحوراً، فهذه الوجبة هي مجرد طعام يدخل إلى الجسم قبل النوم مباشرة، وبالتالي قد تصابين بالأضرار الصحية المترتبة على النوم المباشر بعد الأكل، وهي:

– يقلّ معدّل الحرق أثناء النوم، وبالتالي فإن النوم بعد تناول السحور مباشرة قد يتسبب بزيادة وزنك.

– قد يسبّب أمراض المعدة، مثل الارتجاع الحمضي.

– يزيد الشعور بحرقة المعدة.

– قد يسبب انتفاخات واضطرابات في الهضم ما يؤدي إلى عدم الحصول على نوم جيد.

– النوم بعد الأكل مباشرة قد يعرّض الشخص للإصابة بالجلطات.

لهذا توصي التقارير الطبية بضرورة تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، تفادياً للأضرار الصحية المترتبة على النوم بعد الأكل مباشرة، وطبعاً مع الحرص على تناول أصناف طعام صحية ومناسبة للصيام.

وكالات