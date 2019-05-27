انجلترا – تعد مباراة نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ ينال الفائز 170 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (215 مليون دولار) .

ويلعب اليوم الاثنين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن، أستون فيلا بنظيره ديربي كاونتي، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة إلى البريميرليغ.

وابتعد أستون فيلا عن الدوري الممتاز لمدة ثلاثة مواسم بينما يلعب ديربي في الدرجة الثانية في إنجلترا منذ هبوطه عام 2008.

ووفقا لتحليلات من مؤسسة ديلويت فإن التأهل إلى الدوري الممتاز يمنح صاحبه في الإيرادات 170 مليون جنيه إسترليني على الأقل ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني (380 مليون دولار)، في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وينقسم هذا المبلغ الضخم إلى 95 مليون جنيه إسترليني من إيرادات اللعب في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، أغلبها من حقوق البث والحقوق التجارية، إضافة إلى 75 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات في موسمي 2020-2021 و2021-2022 في حال الهبوط مباشرة.

ويملك كل فريق في النهائي تاريخا حافلا إذ فاز أستون فيلا بلقب الدوري سبع مرات وأحرز كأس أوروبا عام 1982 بينما توج ديربي بطلا لإنجلترا في سبعينات القرن الماضي.

وسبق لفريقي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد التأهل للبريمييرليغ مباشرة، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى على التوالي.

المصدر: وكالات