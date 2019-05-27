وقالت وزارة الشؤون الخارجية لتايوان في بيان إن قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الاجتماع كان الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينتايوان والولايات المتحدة في 1979.

وتسبب هذا الاجتماع في إثارة غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية توترا بالفعل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية يومية اليوم الاثنين إن بكين تعارض بقوة الاجتماعالذي عقد هذا الشهر بين بولتون ولي.

وأضاف البيان التايواني أن الاجتماععقد خلال زيارة لي للولايات المتحدة في الفترة من 13 وحتى 21 مايو.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشق عنها يمكنها أن تستعيده بالقوة إذا اقتضت الضرورة.