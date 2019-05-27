ليبيا – وصل رئيس الرئاسي فائز السراج إلى مالطا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، وتناولت المحادثات مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك..

موسكات أعرب بحسب صحيفة “مالطا توداي” عن قلقه العميق له وبلاده من الوضع الراهن في ليبيا ، مرجعاً ذلك إلى قرب بلاده الجغرافي من ليبيا وعلاقات الصداقة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء المالطي “نعتبر الشعب الليبي صديقًا حميمًا ، إن لم يكن العائلة ” ، مضيفاً بأن حكومته تتابع عن كثب ما يحدث وتتطلع دائمًا إلى تعزيز التواصل والاتفاق من أجل ضمان السلام والازدهار في ليبيا.

وفي رواية منافية لما تداولته الصحيفة المالطية نقل مكتب السراج الاعلامي تصريحات عن موسكات تقول بأنه أعلن رفضه لما وصفه مكتب السراج بـ”الهجوم على طرابلس” ، وأنه قد أبدى أسفه لما سببه “الهجوم” من خسائر بشرية ومادية”.

ومن جانبه أعرب السراج عن شكره لموقف جمهورية مالطا ، وما قال بأنه حرص رئيس الوزراء المالطي وحكومته على استقرار ليبيا و انهاء ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، زاعماً بأن حكومته اضطرت للحرب دفاعاً عن العاصمة وهي عازمة على الاستمرار في مقاومة “العدوان” بكل قوة، إلى أن تنسحب من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وتعود من حيث جاءت.

وكشف السراج على تفعيلهم اتفاقيات التعاون الصحي وبما يسهل علاج جرحى ومصابي قواته التي تواجه القوات المسلحة ، كما تطرقت المحادثات إلى تنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة ومواصلة الاجتماعات بالخصوص، واتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين في وقت قريب.

وكان السراج قد وصل في وقت سابق إلى جمهورية مالطا في زيارة تستغرق بضع ساعات على رأس وفد يضم وزير خارجية الوفاق، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية..