السعودية – أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق قناة جديدة تحمل مسمى “السعودية مباشر” لتغطية القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان في العشر الأواخر من رمضان.

وأكدت الهيئة على حسابها في “تويتر” أن القناة الجديدة سوف تخدم أيضا كل المناسبات المهمة، التي من الممكن أن تستضيفها المملكة خلال الفترات المقبلة.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد دعا إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية، بالإضافة إلى القمة الإسلامية المقرر عقدها مسبقا في مدينة مكة المكرمة، وجاءت الدعوة إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

المصدر: وزارة الإعلام السعودية