فرنسا – استهل النجم الإسباني، رافائيل نادال، بنجاح مشوار الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وبدأ الماتادور نادال رحلته في البطولة، المفضلة لديه والتي تقام على الملاعب الترابية، بفوز سهل على منافسه الألماني يانيك هانفمان، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-1) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين.

وضرب النجم الإسباني موعدا في الدور الثاني مع الألماني الآخر يانيك مادين، الذي تغلب بدوره على البلجيكي كيمر كوبينس، بثلاث مجموعات من دون رد أيضا، بنتيجة: (7-6) و(7-5) و(6-3)،

ويحمل رافائيل نادال (32 عاما) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة، برصيد 11 لقبا.

وتوج النجم الإسباني بباكورة ألقابه في الموسم الحالي، بفوزه في بطولة روما للمرة التاسعة، قبل أسبوع، على حساب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ليرفع رصيده إلى 81 لقبا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 17 لقبا من سلسلة البطولات الأربع الكبرى “غراند سلام”.

المصدر: وكالات