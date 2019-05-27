السعودية – نشرت الأميرة ريما بنت طلال شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال اليوم الأحد فيديو للأمير وليد بن خالد، وهو يحرك رأسه بعد أن قضى 14 عاما في الغيبوبة.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق على مقطع الفيديو: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم… الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر”.

وكان الوليد بن خالد (30 عاما) قد تعرض لحادث مروري تسبب في دخوله بغيبوبة ورقوده في مستشفى تخصصي بالرياض.

يذكر أن خالد بن طلال هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

المصدر: “تويتر”