طوكيو – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع مع كوريا الشمالية، مشيدا بزعيمها كيم جونغ أون بصفته “رجلا ذكيا جدا يفهم أن عليه نزع السلاح النووي لتطوير بلاده”.

وقال ترامب، أثناء اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو: “أتوقع أن كثيرا من التطورات الجيدة ستحدث في ملف كوريا الشمالية. ربما أنا محق، وربما أنا خاطئ، لكنني أشعر بأننا قطعنا شوطا طويلا”.

وأشار إلى خفض بيونغ يانغ مستوى أنشطتها المتعلقة ببرنامجيها البالستي والنووي، مؤكدا أن “احتراما جيدا وربما عظيما” تم بناؤه بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأشاد ترامب بذكاء زعيم كوريا الشمالية، وقال: “يعرف كيم أن السلاح النووي لن يجلب سوى أمور سيئة، وهو رجل ذكي جدا، ويعالج المسألة”.

وفي تناقض واضح مع موقف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، أعلن ترامب أنه لا يعتبر التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية مؤخرا انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلا: “لدي رؤية مختلفة للموضوع”.

ورجح ترامب أن هذه التجربة لم تكن سوى محاولة لجذب الاهتمام، مشيرا إلى أن كيم يتطلع إلى “بناء دولة ذات قدرات اقتصادية هائلة”، وشدد على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بسياسة “السلام من خلال القوة” تجاه بيونغ يانغ.

من جانبه، أعلن آبي عن رغبته في عقد لقاء قمة مع كيم دون شروط لبحث موضوع اليابانيين المحتجزين لدى كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات