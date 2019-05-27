ترامب: منفتحون على الحوار مع إيران ولا نسعى لتغيير النظام

ترامب: منفتحون على الحوار مع إيران ولا نسعى لتغيير النظام

اليابان – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الإثنين، إن إدارته منفتحة على الحوار مع إيران، مؤكدا أنه لا يسعى لتغيير النظام هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

وأضاف: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية”، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

كما أعلن ترامب قبوله بوساطة اليابان بين الولايات المتحدة وإيران ، قائلا: “أعلم أن رئيس الوزراء (آبي) واليابان تجمعهما علاقات جيدة للغاية مع إيران، لذلك سننظر إلى ما يحدث”.

وأضاف: “لقد تحدث رئيس الوزراء بالفعل معي حول ذلك وأعتقد أن إيران تريد أن تتحدث. وإذا أرادوا التحدث فنريد التحدث أيضا”.

وأردف: “سننظر إلى ما يحدث، لا أحد يريد أن تحدث أشياء فظيعة، وخاصة أنا”.

الأناضول