السودان – أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.

وكشف عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:”والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.

وأضاف: “هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة”.

وتابع: “نشكر كل الأشاوس من القوات المسلحة والدعم السريع وكل المرابطين في الكباري والطرقات في درجة حرارة عالية حفظاً لأمن البلاد وردعاً للمرجفين”.

وطالب دقلو الشعب السوداني بتفويت الفرصة على المتربصين، وقال: “عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه”.

المصدر:RT