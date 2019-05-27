تل أبيب – شرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء الموعد النهائي المقرر يوم الأربعاء، واصفا تلك العملية بأنها “محاولة أخيرة” للخروج من المأزق.

وفي مقطع مصور نشر على تويتر امس الأحد، قال نتنياهو إنه وجه الدعوة لكل شركائه في التفاوض لمقابلته في “محاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمينية” وتفادي “انتخابات غير ضرورية”.

وقال مصدر في الليكود إن الاجتماعات ستعقد في وقت لاحق يومي الأحد والاثنين، وفقا لوكالة “رويترز”.

وتنتهي يوم الأربعاء المقبل مدة الـ42 يوما التي يسمح بها القانون لإعلان حكومة جديدة وبعدها يمكن للرئيس ريئوفين ريفلين أن يكلف عضوا آخر بالكنيست بهذه المهمة بعد التشاور مع زعماء الأحزاب.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشرة أعوام وقد واجه صعوبة على نحو غير متوقع للتوصل لاتفاق مع أحزاب يمينية، ويمينية متشددة، ويهودية متطرفة لتشكيل تحالف مع حزبه الليكود يضمن له فترة خامسة في رئاسة الوزراء بعد انتخابات التاسع من أبريل نيسان.

وتسببت انقسامات بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد بشأن قانون للتجنيد العسكري ينظم الإعفاء الذي يحصل عليه طلاب المعاهد اليهودية الدينية في وصول محادثات الائتلاف إلى طريق مسدود.

وينادي ليبرمان منذ فترة بضرورة أن يشترك طلاب المعاهد الدينية اليهودية مع غيرهم من اليهود الإسرائيليين في تحمل عبء الخدمة الإجبارية بينما تقول الأحزاب الدينية المتشددة إنه يجب إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد وفقا لما جرت عليه العادة منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

وقد يفتح هذا المجال أمام بيني غانتس، رئيس الأركان السابق وزعيم حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، للسعي لتشكيل حكومة. لكن غانتس سيحتاج لدعم بعض حلفاء حزب الليكود لإقناع الرئيس بقدرته على تشكيل أغلبية حاكمة في البرلمان.

وحصل كل من حزبي الليكود وأزرق أبيض على 35 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات أبريل نيسان لكن ينظر لنتنياهو بأنه الفائز نظرا لخروج النتيجة بأغلبية تنتمي لليمين.

المصدر: رويترز