فلسطين – رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، بموقف جمهورية التشيك، الرافض لنقل سفارة بلادهم من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وثمّنت “الخارجية”، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، “التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس”.

والسبت، جدّد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، رفض بلاده، نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك التزامًا بالقرارات الأممية.

وفي نيسان/ أبريل 2018، أكد بابيش أن سفارة تشيك لدى إسرائيل “لن تنتقل إلى القدس، لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

لكن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وتحاول إسرائيل إقناع الدول التي تربطها معها علاقات دبلوماسية، بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

ونقلت كل من الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيهما رسميًا من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو/ أيّار الماضي.

الأناضول