إيطاليا – أعلنت شركة فيات “كرايسلر الإيطالية”، الإثنين، إنها تقدمت بمقترح اندماج مع شركة “رينو” الفرنسية، تمهد لإنشاء ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الهدف من مقترح الاندماج، التوسع في صناعة الجيل القادم من السيارات، وخفض تكاليف الإنتاج.

وفي حال حصول الاندماج، فإن الشركة الناتجة ستكون مملوكة بنسبة 50 بالمائة لـ “فيات كرايسلر”، والنصف المتبقي للشركة الفرنسية.

وما يزال مقترح الاندماج، الذي يمهد لإنتاج 8.7 ملايين سيارة سنويا، بحاجة إلى موافقة مجلسي إدارة الشركتين.

وأشار بيان الشركة الإيطالية، أن الكيان الناتج عن الاندماج يمكنه تحقيق وفورات مالية بقيمة 5 مليارات يورو (5.65 مليارات دولار) سنويا.

الأناضول