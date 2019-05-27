ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن الأوضاع في العاصمة طرابلس أشبه بما وصفها بـ”الحرب الأهلية” وأن الفترات المقبلة ستشهد فيها ليبيا الكثير من الانعكاسات السلبية نتيجة الاقتتال الدائر حسب زعمه.

كرموس أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد إلى أن من وصفهم بـ” بقايا نظام القذافي يؤيدون الاعتداء على طرابلس” في المقابل مؤيدي ثورة فبراير يقفون ضد هذه العملية على العاصمة في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن موجة الأخذ بالثأر والتهجير التي تبعت 2011 وتسببت في تهجير مدن بالكامل يمكن أن تتكرر حال وقف القتال في العاصمة خاصة أن الضباط أو الأفراد الذين يقتلون في المعارك تتوعد قبائلهم أو مناطقهم بالأخذ بالثأر حسب زعمه .

كما يرى أن خطورة المعركة الحالية في أنها أنهت العمل السياسي ولم تترك أي سبيل لمواصلة الحوار في ظل تأثيرها على النسيج الاجتماعي بشكل كبير خاصة مع مشاركة أبناء القبائل من كل المناطق في الحرب وهو ما خلق العداء بين كافة المناطق والقبائل بحسب قوله.

وادعى أن العميد مسعود الضاوي ومرافقيه قد تم اغتيالهم في مدينة ترهونة وهو ما نفاه المجلس الاجتماعي وحكماء ترهونة مؤكدين أنهم وورشفانة في خندق واحد ، زاعماً بأن هناك حالة كبيرة من الاحتقان في صفوف المجلس الاجتماعي بقبائل ورشفانة وتعهدوا بالثأر حسب قوله.