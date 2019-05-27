موسكو – اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط سيزيد من المخاطر الأمنية بالمنطقة، مشيدا باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج.

وقال لافروف يوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي بموسكو: “بالنسبة لقرار الرئيس ترامب بإرسال 1500 جندي إضافة لأولئك الذين تم نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكما تعلمون،عندما تتزايد القدرات العسكرية، تزداد المخاطر”.

وأشاد وزير الخارجية الروسي باقتراح إيران بشأن معاهدة عدم الاعتداء في المنطقة، وقال إنها “يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات”.

وأوضح لافروف ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لمقترح نظيره الإيراني على دول المنطقة إبرام اتفاق عدم اعتداء؟: أن “الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحا”.

المصدر: نوفوستي