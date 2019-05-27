ما هو قرار المحكمة في قضية إيقاف برنامج رامز جلال؟

ما هو قرار المحكمة في قضية إيقاف برنامج رامز جلال؟

مصر – رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عضو مجلس الشعب ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوقف برنامج “رامز في الشلال”، وألزمت منصور بالمصروفات وقبلت المحكمة الدفع بعدم خضوع قناة mbc” لقوانين المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى أن قناة mbc هي شركة ومؤسسة طبقًا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات.

واتهم رئيس الزمالك، في دعواه، قناة “mbc مصر” بأنَّها دأبت خلال السنوات الماضية، على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري، الذي يشتهر بأنه مخرج التعري ولا تخلو أغانيه من المشاهد والإيحاءات الخارجة.

وسائل اعلام مصرية