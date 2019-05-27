روسيا – توقع رئيس غرفة المحاسبة في روسيا، أليكسي كودرين، أن يسجل اقتصاد بلاده نموا دون 1 بالمئة خلال 2019.

ولفت كودرين، في تصريح صحفي بالعاصمة الروسية موسكو، الإثنين، إلى أن هدف النمو للاقتصاد الروسي للعام الحالي يبلغ 1.3 بالمئة.

وذكر أنه كان توقع العام الماضي نمو الاقتصاد في 2019 عند معدل 1 بالمئة وما دون.. “وما زلت متمسكا بالنسبة”.

ووفق المعطيات الأولية لهيئة الإحصاء الروسية الاتحادية، فإن اقتصاد البلاد، حقق نموا بنسبة 0.5 بالمئة، في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

كان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، أعلن في وقت سابق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد العام الحالي، عند مستوى 1.3 بالمئة، واستبعد حدوث ركود في النصف الثاني من العام.

الأناضول