وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نادي ليفربول سيشارك بلاعبين تصل قيمتهم المالية إلى 331.5 مليون جنيه أسترليني، حينما يواجه توتنهام، يوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

لكن “الريدز” لن يشارك بلاعبه نابي كيتا، الذي تصل قيمته إلى 53 مليون جنيه أسترليني، وسيتخلف عن مقابلة النهاية، بسبب إصابته.

لكن قيمة لاعبي توتنهام، خلال هذه المباراة الحاسمة، ستكون أقل بكثير، لأنها لن تتجاوز 129.5 مليون جنيه أسترليني، أي أنها أقل بمرتين ونصف تقريبا، مقارنة بالفريق الخصم.

ويستفيد ليفربول من لاعبين جرى ضمهم في سنة 2018؛ مثل فيرجيل فان دايك (75 مليون جنيه أسترليني)، وأليسون بيكر (67 مليون جنيه أسترليني) وفابينيو (44 مليون جنيه أسترليني).

وخلال موسمه الأول، حافظ حارس المرمى،أليسون على نظافة شباكه 26 مرة، منها 21 في الدوري الممتاز نال بموجبها جائزة “القفاز الذهبي” التي تمنح للحارس الذي حافظ على نظافة شباكه في أكبر عدد من المباريات.

ويضم الخط الأمامي لفريق ليفربول، ويقول البعض إنه من الأفضل في العالم، كلا من محمد صلاح وروبرتو فرمينو وساديو ماني، وهؤلاء لم يكلفوا سوى 93 مليون جنيه أسترليني.

في المقابل، لا تتعدى قيمة أغلى لاعب في فريق توتنهام، 30 مليون جنيه أسترليني، ويتعلق الأمر بموسى سيسوكو، بينما تصل قيمة حارس مرمى توتنهام، هوغو لوريس، إلى 67 مليون جنيه أسترليني.

لكن التكلفة المالية قد لا تكون عاملا حاسما في مباراة السبت، بحسب خبراء، لأن عالم كرة القدم يحمل المفاجآت بشكل دائم.