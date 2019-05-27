اليابان – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واليابان بصدد التوصل إلى اتفاق تجاري بينهما، مشيرا إلى أن البلدين قد يعلنان عنه في أغسطس المقبل.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين، أن الاتفاق سيسهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي مع اليابان بسرعة.

وأشار إلى أن هدفه هو إزالة الحواجز التجارية حتى يمكن للصادرات الأمريكية أن تحظى بفرصة عادلة في اليابان.

ووفقا لمسؤول أمريكي فإن العجز التجاري الأمريكي مع اليابان بلغ العام الماضي 56.8 مليار دولار، فيما العجز يسجل في معظمه بصادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة ترامب إلى اليابان وسط توترات مع شركة صناعة السيارات اليابانية “تويوتا” بسبب رسوم جمركية محتملة على السيارات، حيث هدد ترامب مرارا شركات سيارات يابانية وأوروبية بالرسوم.

إلا أن ترامب، أعلن أنه أرجأ اتخاذ قرار رسوم السيارات إلى سبتمبر المقبل، ووجه الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتز للتفاوض مع طوكيو وبروكسل حول اتفاقات تجارية.

وضاعف الرئيس الأمريكي الضغط على اليابان منذ وصوله إليها السبت الماضي، وقال إن “اليابان تمتعت بميزة كبيرة لسنوات عديدة”، ودعا الشركات اليابانية إلى زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات