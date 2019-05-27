إيطاليا – احتفى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي وزعيم “حزب الرابطة” اليميني ماتيو سالفيني بفوز أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، وغرد على تويتر مرحبا بهذا الفوز اليوم الاثنين.

واحتفل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بـ”النجاح الذي لا يصدق” لحزبه “حزب الرابطة” في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكنه قال إن ذلك لن تكون له عواقب على الحكومة الائتلافية الإيطالية.

وقال سالفينى في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في ميلانو “إنه نجاح لا يصدق” أن يصبح “الرابطة” “الحزب الأول” في إيطاليا.

وأضاف:”في ما يخصني، لا شيء يتغير على المستوى الوطني”، مبددا التكهنات حول نهاية محتملة للتحالف الحاكم الحالي بين حزب الرابطة وحركة “فايف ستارز” أو (حركة خمس نجوم).

واعتبر أن نتيجة الانتخابات ستشجع دعواته لإجراء إصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وضع حد لقواعد ضبط الميزانية.

كما أشاد بنجاح شركائه في فرنسا والمملكة المتحدة، والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وقال: “هذه إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغير”.

وأكد أن حزبه مع حلفائه، سيحاول تغيير الاتحاد الأوروبي وإنقاذه، وينبغي أن يقوم الاتحاد الأوروبي على الحق في العمل، والقيم التقليدية وجذوره اليهودية المسيحية.

وحقّق حزب الرابطة المناهض للهجرة فوزا تاريخيا في الانتخابات الأوروبية الأحد في إيطاليا، بحصوله على ما بين 27 و31% من الأصوات، حسب استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، ما يجعل أقصى اليمين القوة الأولى في البلاد.

لكنّ حركة “خمس نجوم” التي تشارك الرابطة في الائتلاف الحكومي تلقت هزيمة على يد الحزب الديموقراطي العائد بقوة إلى الساحة والذي حقق المركز الثاني بنسبة تراوحت بين 21 و25 %، وفق استطلاعات جرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وحصدت حركة “خمس نجوم” بزعامة لويجي دي مايو بين 18,5 و22,5 % من الأصوات، فيما حل حزب “فورزا إيطاليا” بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ثامنا بـ12%.

ونشر سالفيني صورة له على “تويتر” وهو يحمل لافتة كتب عليها: الحزب الأول في إيطاليا، وعلى خلفية الصورة ظهرت أيقونة لأحد القديسين وفوقها على الرف العلم الروسي.

المصدر: وكالات