الجزائر – أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، امس أن بلاده اكتشفت حقلا للغاز بولاية تندوف (جنوب غرب).

وقال عرقاب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني”.

وأضاف عرقاب: “أعطى هذا الحقل نتائج جد إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 متر مكعب من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف”، دون مزيد من التفاصيل بشأن موعد بدء الإنتاج أو غيرها.

وتابع أن “هذا الاستكشاف الطاقوي الجديد الذي تحقق على مساحة تمتد على حوالي 140 كلم متر مربع سيتضاعف مستقبلا”.

ووقعت الجزائر مؤخرا اتفاقيات لتجديد عقد توريد الغاز إلى إيطاليا حتى 2027.

وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر 3 أنابيب عابرة للمتوسط، وفق عقود طويلة إضافة لعقود مماثلة للغاز الطبيعي المسال مع دول عديدة.

وأنتجت الجزائر في 2017 ما يفوق 135 مليار متر مكعب من الغاز، وصدرت 55 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية لشركة “سوناطراك”.

الأناضول