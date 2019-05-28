اليمن – أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أنه سيكشف عن أدلة تدين الحرس الثوري الإيراني في دعم جماعة “أنصار الله” الحوثية.

وذكر التحالف في بيان له، أن “القيادة تستند على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية”، مشيرا إلى أنه يمتلك معلومات عن كافة المواقع التي تطلق منها الطائرات دون طيار على الأراضي السعودية.

وأضاف البيان، أن “الحوثيين يستهدفون الاقتصاد العالمي”.

وشدد التحالف على أنه “لن يتسامح” مع استهداف المسلحيين الحوثيين للمواقع المدنية بطائرات دون طيار، مؤكدا أن قواته تمكنت من إحباط أكثر من 35 هجوما في باب المندب والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن “الحوثيين مرتبطون بأنظمة إرهابية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنهم يواصلون تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية”.

وجدد البيان التأكيد على أن “أمن المملكة خط أحمر، وأن المتورطين في الأعمال الإرهابية لن يفلتوا من العقاب”.

المصدر: الإخبارية