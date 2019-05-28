ليبيا – ناقش عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بحث وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق آلية تطوير قاعدة البيانات وحصر القوة الفاعلة والفعلية وما ترتب عليه من مزايا وحقوق للقوة الفاعلة التي تعمل بمهنية واجتهاد بالعمل في ظل الظروف الراهنة.

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى عدد من الملفات الهامة التي تدخل في إهتمام وزارة الداخلية دون الافصاح عنها.