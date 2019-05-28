إسبانيا – تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن توديع الغريم التقليدي برشلونة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان في صالح الفريق الملكي.

وخرج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، بعدما خسر برباعية نظيفة في لقاء الإياب، رغم فوزه ذهابًا على ملعبه الكامب نو بثلاثية دون رد.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة “خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، خفف من مستوى سوء موسم ريال مدريد”.

وأوضح “لست سعيدًا بالطبع، فلا يمكن أن نسعد في حزن الآخرين، لكن خروج برشلونة أظهر قيمة كبيرة لما قمنا به على مدار المواسم الثلاثة الماضية”.

أكد فلورنتينو بيريز أن الكولومبي خاميس رودريجيز سيعود إلى ريال مدريد، بمجرد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ في يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا “لكن هذا ليس معناه إنه سيستمر معنا”.

وأوضح بيريز “عودة زيدان ربما تكون سببًا في رحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد، لم نحسم مستقبله، لكن الأقرب أنه سيرحل”.

ونوه “أعلم أن الجهاز الفني يرفض مجاملة أي لاعب على حساب ريال مدريد، وهذا أمر جيد بالنسبة لي”.

وترددت العديد من الشائعات حول اتفاق الريال مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، لضمه في الصيف المقبل، لكن فلورنتينو بيريز لم يؤكد هذا الأمر.

وقال رئيس الميرنجي “كيف نتفاوض مع فريق ينتظر خوض نهائي الدوري الأوروبي؟”.

وأضاف “لقد حاولنا منذ عدة سنوات ضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد، لكننا لم ننجح في ذلك”.

وأكد بيريز “أود حقًا أن يأتي إيدين هازارد إلى ريال مدريد.. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم”.

ونفى بيريز، وجود اتصالات بشأن ضم نيمار جونيور وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيريز “لم أتحدث مع المدرب زيدان حول مبابي أو نيمار”، مشددًا “لم ولن نتحدث مع مبابي”.

وتابع رئيس الريال “في العام الماضي قلنا أننا لا نريدهم، ولم نغير موقفنا هذا العام”.

وختم بيريز حديثه بقوله “إذا كنا نريد أي لاعب، سنتحدث إلى ناديه بشكل مباشر”.

المصدر : كووورة