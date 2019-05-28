العراق – أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء بدء عملية عسكرية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية عصر أمس الاثنين ثم بدأت فرق ألوية “الكوماندوز” الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في “تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم” في منطقة هاكورك على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن “الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات “أتاك” الهجومية، وأن “الهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد مرارا بأن تواصل قوات بلاده عملياتها العسكرية ضد “الإرهابيين” في العراق لضمان أمن تركيا، ولاسيما في منطقة جبل قنديل، التي تشهد غارات جوية تركية متواصلة.

المصدر: “رويترز”+ “الأناضول”