أفغانستان – أعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن تمسك روسيا بالانسحاب الأجنبي الكامل من أفغانستان، مرحبا بحضور “طالبان” مراسم الذكرى الـ100 للعلاقات بين موسكو وكابل في العاصمة الروسية.

وقال لافروف في هذه المناسبة: “روسيا مقتنعة بأنه لا حل عسكريا للنزاع في أفغانستان. والطريقة الوحيدة الممكنة للحل هي تحقيق السلام بالوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من هذا البلد ونحث جميع الأطراف الأفغانية على المفاوضات مع مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية في أقرب وقت ممكن”.

وقال لافروف في الاجتماع الذي عقد اليوم بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات بين روسيا وأفغانستان، إن المشاركين يقيّمون حضور “طالبان” الاجتماع.

وتحدثت الأنباء عن محادثات عرضية بين “طالبان” والفرقاء على هامش الاجتماع الاحتفالي بمناسبة هذه الذكرى.

وقال عطا محمد نور، أحد قادة التجمعات الإسلامية المعارضة في الشمال الأفغاني، إن جماعته وافقت على وقف إطلاق النار في أفغانستان “نزولا عند حرمة شهر رمضان” ونتيجة لمباحثات موسكو الحالية، داعيا للخروج بإعلان مشترك “أكثر قوة هذه المرة “.

المصدر: RT