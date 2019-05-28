فرنسا – أشادت العديد من الصحف العالمية بالمدرب الفرنسي، آرسين فينغر، لمهاراته الكروية ولياقته البدنية العالية، بعد مشاركته في مباراة خيرية بكرة القدم إلى جانب العديد من أبطال مونديال 1998.

وانتشرت صورة على الإنترنت ظهر خلالها آرسين فينغر، البالغ من العمر 69 عاما، وهو يمر ببراعة وأناقة من مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان (46 عاما)، مدرب ريال مدريد الحالي، في مواجهة مباشرة بينهما خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل (5-5).

وشارك إضافة إلى آرسين فينغر و​زين الدين ​زيدان،​​ في المباراة الخيرية التي أقيمت مساء أمس الاثنين، في مدينة بوردو، لاعبون من جيل منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998، مثل جان بيير بابان، ديدييه ​ديشان​، سيباستيان شابال ومارك ليفريمونت، وكريستيان ​كاريمبو​ وغيرهم، وجيل من منتخب الديوك للركبي 1999.

يذكر أن أرسين فينغر ترك تدريب نادي أرسنال الإنجليزي، في العام الماضي، وذلك بعد 22 عاما متواصلة قضاها في أسوار استاد “الإمارات”، بالعاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات