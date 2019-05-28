انجلترا – رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على تصريحات غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والتي قال فيها إنه يعطي الدوري الإنجليزي أهمية أكبر من الوصول لنهائي التشامبيونزليغ.

وظهر المدرب الألماني، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية من بطولة دوري أوروبا هذا الموسم، ضد نادي توتنهام هوتسبير.

ورد ساخرا على تصريحات غوارديولا :”بإمكان بيب أن يقول بأن الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال، لأنه ببساطة لم يتأهل إلى نهائي الأبطال لفترة طويلة من الوقت”.

وأضاف كلوب: “هو مدرب رائع ويستحق كل الثناء الذي يحصل عليه، حاولنا الفوز بالدوري هذا الموسم، لكن فريقه كان أفضل، ولكن هناك منافسة أخرى نحن فيها، ونريد الفوز بها، وهي دوري أبطال أوروبا”.

واختتم: “في الدوري الإنجليزي، كنا نحارب مانشستر سيتي، وفي النهاية الدوري ذهب لهم، ولكن هناك منافسة أخرى وكنا أفضل فيها، لذلك نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وآخر نهائي وصل له بيب غوارديولا عام 2011 مع برشلونة، حينما حقق اللقب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بالبريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الـ97 نقطة، محققا معه بطولتي كأسي “الاتحاد والرابطة” بالإضافة للدرع الخيرية بداية الموسم.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي خرج أمام توتنهام في دور الثمانية بعدما انتهت المباراتين بالتعادل 4-4 ولكن بأفضلية الهدف خارج الملعب، تأهل سبيرز لنصف النهائي.

المصدر: وكالات