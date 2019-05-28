لطيفة في تصريحات مثيرة.. هذا ما قالته عن هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق!

لطيفة في تصريحات مثيرة.. هذا ما قالته عن هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق!

مصر – حلت المطربة التونسية لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها “عايشة شو” المذاع على قناة “النهار”، حيث أكدت أنها لم تندم على مشاركة المطرب الشعبي أحمد شيبة في أغنية “ياللي”.

وأضافت: “شيبة جه بالصدفة، وكنت داخلة أسجل الأغنية مع عصام كاريكا، وسألني عن شيبة ورأيه في إنه يشاركني في جملة بالأغنية، ووقتها كان محقق نجاح كبير، لكن أنا مش محتاجة حد، أنا ناجحة بأعمالي”، مشيرة إلى أنها تريد تجربة “الدويتو”، مع عدد من مطربي الوطن العربي، مثل التونسي هادي حبوبة ومحمود الليثي.

ونفت، أن تكون الفنانة غادة عبدالرازق قد شاركت في أحد الأعمال الفنية التي عُرضت عليها، وقالت: “غادة فنانة كبيرة، أروح أنا منها فين؟!”.

وأشارت إلى أنها ترتبط بعلاقات طيبة مع النجوم التونسيون الذين يقدمون أعمالا فنية في مصر مثل درة وساندي وعائشة بنت أحمد وهند صبري وفيريال يوسف: “دول ممثلات لهن بصمة حلوة”.

وأكدت أنها ندمت على عدم خوض تجربة السينما فور مجيئها إلى مصر: “ساعات بقول كويس إني معملتهاش، وندمت إني معملتش دراما بدري، وكان لازم أعمل دراما ومسرح غنائي أكتر”، مؤكدة أنها رفضت تجسيد قصة حياة الفنانة الراحلة أسمهان: “خفت ورفضت لكن مندمتش خالص”.

وأشارت إلى أنها لم تندم عن المشاركة في مسلسل “كلمة سر”، مؤكدةً: “مأخدتش فلوسي لحد دلوقتي بسبب مشاكل بين المنتج والقناة”.

وفي سياق متصل، قالت إنها لم تشارك في إنتاج مسلسل “كلمة سر”، لافتةً إلى أنها أنتجت كل ألبوماتها فقط منذ بداية غنائها حتى الآن: “أنا المطربة الوحيدة التي تملك ما تغني”.

وأكدت أنها تحب المطربة الإماراتية أحلام، لافتةً إلى أنها ترتبط بعلاقات وطيدة معها. وأضافت: “مش فاكرة كم مشكلة حصلت بيننا، لكن إحنا بنتعاتب وبنتصافى، وآخر مرة اتقابلنا في المطار قعدنا نحكي ونصفي اللي بيننا”.

مؤكدة أن المطربتين أحلام ونوال الأهم في منطقة الخليج، في عصرنا الحالي.

وعن علاقتها بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نفت أن تكون قد هاجمتها أو وجهت النقد لها كمغنية: “أنا من أكتر الناس اللي بحب هيفاء وهبي، لكنها قالت بنفسها إنها مش مطربة، لأن لها لوناً غنائياً خاصاً بها، ونجحت كممثلة”.

وعن الفنانات الاستعراضيات، قالت: “أحب سيرين عبدالنور، وسعاد حسني اللي كانت من أحسن الممثلات لكن لم تكن مطربة”.

وعن الملحن اللبناني الشهير زياد الرحباني، قالت إنها تحب العمل معه كثيرًا، لافتةً إلى أنهما يتعاونان في ألبوم خاص بها، بعد نجاح ألبومها الأول. كما تحدثت عن صراحة “الرحباني”، وآرائه الصادمة والجريئة في زملائه بالوسط الفني: “هو طول عمره كده، هو ده زياد، ومحدش بيحاسبه، معنديش تعليق عليه لأن دي قناعته”.

وقالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان أول من هنأها بعدما حصلت على جائزة الموسيقى العالمية في لاس فيغاس: “كلمني وقالي مبروك، حلو أوي، ده كان فنان رائع ربنا يرحمه”.

وعن لقائها الأول بالموسيقار الرائع بليغ حمدي، قالت: “أغمى عليّ، وغنيت قدامه، ولما روحت كلمت الحي كله وكلمت أهلي وأخواتي، عشان هو نصحني وقالي لازم أكمل حياتي في مصر، ودايما كان بيحذرني من إني أتعامل بطيبة”.

واستحضرت لطيفة بعض المواقف الرائعة التي جمعتها بأحمد زكي، وقالت: “قبل ما يموت وكان لسه خارج من المستشفى عدى عليّ وقالي كان لازم يسموكي البهجة مش لطيفة”.

وسائل اعلام مصرية