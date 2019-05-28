فنزويلا – تعهّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل بدء المحادثات المقررة في النروج بين ممثلين عن حكومته وعن زعيم المعارضة خوان غوايدو، بإظهار أفضل النوايا الحسنة خدمة لهذه المفاوضات.

وقال مادورو في حديث متلفز: “سنظهر أفضل نوايانا الحسنة لنكون قادرين على إيجاد حلول سلمية وديمقراطية، بالاستناد إلى البرنامج الذي اتفقت عليه جميع الأطراف، والمساعدة على تجاوز النزاع في فنزويلا”.

وأشار إلى أن “هذا حوار بين الحكومة الثورية والقوات المسلحة​ الثورية من جهة، والمعارضة المتطرفة التي تحاول الإطاحة بالحكومة تلبية لمصالح ​الولايات المتحدة​”.

وعن وفده إلى المفاوضات، قال مادورو إنه سيضم وزير الاتصالات خورخي رودريغيز، وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريغيز، ووزير الخارجته خورخي أرياسا.

وكانت أوسلو قد أعلنت أنها ستستضيف “مفاوضات سلام” بين ممثلي مادورو وغوايدو في محاولة لإنهاء النزاع على السلطة في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو.

ويحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا حكومة مادورو.

المصدر: وكالات